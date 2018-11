Leia também:

Portugal é, este ano, o país convidado da Feira do Livro de Guadalajara, no México, que estará a decorrer até ao próximo domingo.

O primeiro-ministro, António Costa, marcará presença no encerramento daquela que é a maior feira do género da América Latina e a segunda maior do mundo.

A propósito do evento, a Renascença entrevistou o embaixador do México em Portugal, que fala do aumento do investimento económico de empresas portuguesas no México.

Alfredo Pérez Bravo revela que, nos últimos três anos, o seu país tornou-se no segundo mercado mais importante da América Latina para os portugueses e ressalta a importância de ter mais de 40 escritores lusos em Guadalajara.

Que importância tem para um representante do México em Portugal esta embaixada cultural presente na Feira do Livro de Guadalajara?

Quando cheguei a Portugal há três anos, descobri que havia muito pouca informação sobre o México em Portugal, mas também me apercebi que se conhecia muito pouco de Portugal no México. A partir desse momento empenhei todo o trabalho da embaixada para o melhor conhecimento mútuo.

Sem dúvida a participação de Portugal na mais importante feira de expressão espanhola significa uma divulgação e promoção da língua, da cultura e da sociedade portuguesa no México. Esse é, na minha opinião, o grande valor que tem esta presença portuguesa no México.

Deixe-me juntar este dado: será, sem dúvida, o maior conjunto de atividades culturais e empresariais que alguma vez Portugal realizou, na sua História, no México e na América Latina. Estamos a falar de mais de vinte atividades de todos os géneros de cultura, uma difusão importantíssima de Portugal. Diria que estamos a abrir as portas do México aos portugueses.

É uma embaixada muito diversa, tem representantes das áreas da literatura, música, academia e artes. É importante para o México esta diversidade na forma como Portugal se apresenta aos mexicanos?

Sim, sem dúvida. Muitas vezes, e isso é parte da pouca informação que temos, associamos aos países apenas uma ou duas questões. No México, por exemplo, quando falamos de Portugal pensamos em futebol. Poucas vezes falamos dos grandes escritores e poetas que este país deu e tem, ou da música extraordinária, da gastronomia, dos empresários, da indústria, da ciência e da tecnologia que tem.

No México sabemos pouco sobre todas estas áreas em que Portugal se distingue. Como disse, esta atividade em Guadalajara permite dar a conhecer estes diferentes aspetos de Portugal no México. A minha tarefa fundamental é dar a conhecer o México em Portugal, mas acredito que é um exercício que tem dois sentidos.

Não podemos apenas trazer o México para Portugal, eu também como embaixador do México devo trabalhar no apoio aos portugueses para irem ao meu país, para que procurem e encontrem oportunidades de negócio, culturais, científicas e académicas no meu país. É o que está a acontecer aos poucos.

Como é que são as relações económicas? Há empresários portugueses a procurarem o México para negócios?

É uma questão muito importante. Quando cheguei em 2015 havia cerca de 70 empresas portuguesas a fazer negócios no México. Hoje, em 2018, passados pouco mais de três anos, há cerca de 800 empresas portuguesas a fazer negócios no México.

Posso dizer que o México já se tornou, sem dúvida, o segundo mercado mais importante na América Latina para os portugueses e para Portugal. Isto depois do Brasil, com o qual não temos qualquer hipótese de competir.

Somos a segunda economia mais importante na América Latina e isso mostra-se com o crescimento impressionante da presença de empresas portuguesas no México. Não falo apenas das empresas em termos de comércio, mas também em investimento. Há empresas portuguesas que estão a fazer importantes investimentos.

Pode dar exemplos?

Por exemplo, o maior parque eólico construído na América Latina, que fica no norte do México, foi construído por uma sociedade que inclui a EDP Portugal e o Grupo Peñoles do México. E o Grupo Mota Engil, que é o grupo com mais investimento português no México, está a construir autoestradas, a linha 3 do Metro em Guadalajara e uma série de obras em infraestruturas de importância primordial.

Foi assim que, pouco a pouco, as empresas portuguesas foram chegando e as relações entre o México e Portugal foram crescendo.

Algo muito interessante é observar que, na chegada ao México, um bom número de empresários portugueses casou-se com mexicanas e agora a comunidade mexicana em Portugal duplicou. Quando cheguei em maio de 2015 havia 300 mexicanos registados na Embaixada do México em Lisboa. Agora temos mais de 700 mexicanos e muitos deles são mulheres que se casaram com portugueses associados a empresas portuguesas que estão no México.

Como leitor, o embaixador tem algum escritor da sua preferência?

Tenho vários, José Saramago, Luís de Camões ou Fernando Pessoa. Nunca ninguém me tinha feito essa pergunta e agradeço que ma faça. Digo-lhe que, mais do que pensar num escritor português, num nome de algum ou alguns, aquilo que me enriqueceu muito ao estar aqui em Portugal foi ver que as ideias que os escritores usam de forma magistral são ideias que partilhamos no México.

Os temas do mar, da saudade, da amizade, da família, da natureza, dos jogos do vento e da luz são exemplo. Identifico-me muito com eles porque no fundo sinto que os escritores mexicanos e os mexicanos em geral coincidimos muito com essa forma que os poetas e grandes escritores portugueses têm de ver a vida.

Quando falo com os portugueses, todos têm a sua filosofia e acho que isso é o que distingue os portugueses, são verdadeiramente únicos. Sim, são europeus, sim são atlânticos, sim são de outras regiões nutridos culturalmente com a África e a Ásia. No final, acho que os portugueses são únicos. Nesse sentido, sinto-me muito contente de poder viver e aprender com todas estas penas, homens e mulheres portuguesas.