Aly Ghazal é um jogador livre

Aly Ghazal está no mercado como um jogador livre. O médio egipcío esteve 14 meses nos Vancouver Whitecaps da MLS, a liga norte-americana de futebol. Os canadianos optaram por não renovar o contrato do antigo médio do Nacional, que relizou 36 jogos pelo clube.

Ghazal, de 26 anos, esteve quatro anos na Madeira, de onde saiu para o Guizhou Zhicheng. A passagem pela China foi breve e o Canadá foi o destino seguinte do africano.