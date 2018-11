Estivadores de Setúbal e Governo mais perto de um acordo esta semana

Pode estar à vista um acordo que ponha fim à greve dos estivadores do Porto de Setúbal.

Depois de uma reunião esta manhã entre o sindicato dos Estivadores e Actividades Logística (SEAL) e a empresa Operaestiva, que decorreu sob mediação do Governo, no Ministério do Mar, o sindicalista António Mariano garante que são apenas pequenos aspetos que separam as partes.

“Não aceitavam contratar mais de 30, mas agora já assinam 56”, disse António Mariano, em declarações reproduzidas pela edição online do “Público”, que acrescenta que a empresa começou por dizer que só negociava após a suspensão da paralisação, mas que entretanto já decorreram reuniões sem que isso acontecesse.

A maioria dos estivadores ao serviço da Operaestiva trabalham a recibos verdes, alguns há dezenas de anos, e reivindicam contratos por tempo indeterminado.

A empresa já tinha contratado dez estivadores e um dos pontos de discórdia que existe atualmente é que a Operaestiva pretende que esses dez sejam contabilizados nos 56, mas o sindicato não aceita.

Segundo António Mariano, porém, deve ser possível alcançar um acordo definitivo até sexta-feira.