Metro de Lisboa. Luz verde para ligação Rato-Cais do Sodré

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) enviou esta terça-feira ao Metropolitano de Lisboa uma Declaração de Impacto Ambiental favorável à expansão do metro de Lisboa, autorizando efetivamente a criação de uma linha circular que faça a ligação entre o Rato (linha amarela) e o Cais do Sodré (linha verde), no coração da capital.

Em comunicado enviado às redações, o Metropolitano de Lisboa explica que o parecer favorável está "condicionado ao cumprimento dos termos e condições impostos no documento para o projeto 'Prolongamento entre a Estação do Rato e a Estação Cais do Sodré, incluindo as Novas Ligações nos Viadutos do Campo Grande".

No mesmo documento, o Metropolitano "reafirma o seu esforço no sentido de continuar a promover a mobilidade sustentável, constituindo-se como solução estruturante para a mobilidade em Lisboa, seguindo os melhores padrões de qualidade, segurança e eficácia económica, social e ambiental, através da aposta em normas formas de fidelização e de captação de novos clientes".

As obras de expansão do Metro, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2019, deverão arrancar até ao fim do primeiro semestre de 2019 e traduzem-se "num investimento de 210,2 milhões de euros".



Em agosto deste ano, os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa manifestaram-se contra a criação da linha circular por ser uma "má solução para a promoção da mobilidade na cidade".