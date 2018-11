Chicago Fire tentam convencer Schweinsteiger a continuar

O contrato de Bastian Schweinsteiger com os Chicago Fire expirou, mas o clube norte-americano pretende continuar a contar com a sua grande estrela.Os Fire anunciaram essa intenção e revelaram que mantém negociações com o jogador de 34 anos.

Schweinsteiger chegou ao clube em 2017, proveniente do Manchester United, e já cumpriu duas temporadas pela equipa de Chicago. Esta época fez 32 jogos e marcou quatro golos. Os Fire, no entanto, foram uma das piores equipas da liga e falharam o acesso ao "play-off".



Os holandeses Michael de Leeuw, cuja opção de contrato o clube não acionou, e Kappelhof também estão em negociações com o clube, bem como o norte-americano Matt Polster.