FC Dallas liberta Abel Aguilar

Abel Aguilar teve uma passagem discreta pelos texanos do FC Dallas. Contratado a meio da temporada da MLS, a liga norte-americana de futebol, o médio fez quatro jogos e não convenceu os responsáveis do clube a oferecerem-lhe novo contrato.

O internacional colombiano, de 33 anos, jogou no Beleneneses, entre fevereiro e maio de 2016, depois de terminar contrato com o Toulouse. Destacou-se no Restelo, mas no final da temporada saiu para o Deportivo Cali, onde esteve até se transferir para o FC Dallas. Deportivo, Hércules, Saragoça, Xerez, Ascoli e Udinese completam o currículo do médio.

Além de Abel Aguilar, os texanos dispensam o internacional hondurenho Maynor Figueroa, Roland Lamah, internacional pela Bélgica, Kris Reaves, Jordan Cano e Adonijah Reid. Por outro lado, asseguram a continuidade de Jacori Hayes, Ryan Hollingshead, Victor Ulloa and Kyle Zobeck. O internacional canadiano Tesho Akindele tem proposta para renovar.

Entre os jogadores que Dallas mantém para a próxima temporada destaque para Reto Ziegle, defesa internacional suíço. O FC Dallas foi quarto classificado da Conferência Oeste e foi eliminado na 1ª ronda do "play-off" pelos Portland Timbers.