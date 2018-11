"Viajar para leste tem mais impacto nos jogadores", explica o Prof. António Veloso

Uma longa viagem e um fuso horário com uma diferença de quatro horas são fatores suficientemente relevantes para que a deslocação do Sporting, ao Azerbaijão, seja planificada ao mais ínfimo pormenor.

Em declarações a Bola Branca, o professor catedrático António Veloso, diretor do Laboratório de Biomecânica e Morfologia Funcional da Faculdade de Motricidade Humana, começa por explicar que "há uma diferença significativa e adicional dificuldade de adaptação quando a viagem é feita na direção leste".

O Sporting joga quinta-feira em Baku e a viagem terá "um impacto significativo" pelo que é necessário acautelar todos os cenários. O Prof. António Veloso destaca que na organização é tida em conta "a duração da viagem e o número de horas de alteração do fuso horário".

Uma longa deslocação implica uma antecipação do dia da viagem e junta-se a estes fatores outros, como o sono, que assumem um papel relevante na preocupação de quem planifica.

"As equipas mais profissionalizadas controlam o sono, não só na duração, mas na qualidade do sono dos seus atletas. As grandes equipas têm um perfil de sono, porque reflete muito a condição fisiológica", destaca o catedrático. Já em Baku, o Prof. António Veloso antecipa o que deverá acontecer para uma adaptação com o menor impacto possível: treino ligeiro, massagem e banhos frios e quentes.