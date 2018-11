Petit é o novo treinador do Marítimo. O português, de 42 anos, sucede a Cláudio Braga, demitido depois da eliminação da Taça de Portugal, em casa, com o Feirense (0-3) e na sequência de outros resultados negativos.

Petit estava sem clube, depois de ter renovado contrato com o Moreirense, no final da época passada. O treinador garantiu a permanência do clube na I Liga, pelo segundo ano consecutivo, mas foi substituído por Ivo Vieira.

Na temporada passada, Petit passou, ainda, pelo Paços de Ferreira. Uma experiência negativa para o treinador, que esteve nove jogos à frente da equipa, com um saldo de uma vitória, dois empates e seis derrotas. Boavista e Tondela são os outros dois clubes que Petit já treinou na sua carreira.

O Marítimo é 12º classificado da I Liga, com um ponto de vantagem sobre a zona de despromoção. A equipa já está fora da Taça de Portugal e fora da luta pelo acesso à "final four" da Taça da Liga.

Cláudio Braga foi contratado, esta temporada, depois de ter sido campeão da segunda divisão da Holanda, pelo Fortuna Sittard, mas os dez jogos consecutivos sem vencer determinaram o fim da aventura do técnico, na Madeira.