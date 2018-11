Trump acredita que Brexit prejudica trocas comerciais com o Reino Unido

Ver mais:

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera que as relações entre Washington e Londres podem tornar-se mais difíceis, nomeadamente no plano das trocas comerciais, com a saída do Reino Unido da União Europeia. Theresa May, no entanto, rejeita a ideia.

Trump falou aos jornalistas na Casa Branca, depois do Conselho Europeu ter aprovado o acordo que consuma o "divórcio" entre o Reino Unido e a União europeia. O Brexit ainda vai ser votado no parlamento britânico, no dia 11 de dezembro.

O Presidente americano assinala que, apesar de concordar que o acordo soe bom para a União Europeia, acha que os Estados Unidos "têm de olhar seriamente para se o Reino Unido pode trocas comerciais".

"Se olharem para o acordo agora, eles poderão não fazer trocas connosco", disse e continuou, acreditando que "isso não seria uma coisa boa. Eu não acho que eles queiram isso".

Donald Trump espera que Theresa May, a primeira-ministra britânica, fale do assunto, mas não especificou em que parte do acordo com mais de quinhentas páginas é que o deixa preocupado.

Uma porta-voz do gabinete de Theresa May afirmou que o acordo feito com a União Europeia permitirá ao Reino Unido fazer acordos comerciais com outros países pelo mundo, incluindo os Estados Unidos. "Já estamos a preparar as bases para um acordo ambicioso entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que se reuniram cinco vezes até agora", disse.

O gabinete de May disse ainda que já houve discussões "positivas e produtivas" para acordos comerciais entre grupos de trabalhos das duas partes e citou publicações públicas feitas pelos dois países como sinais de protestos.

Esta terça-feira, a porta-voz voltou a comentar assuntos relacionados com Trump e deixou claro à agência Reuters que May não se vai encontrar com Trump, durante a cimeira do G20 na Argentina, no final desta semana.



Segundo o acordo que foi aprovado pelos líderes da União Europeia no domingo, o Reino Unido deixará a comunidade europeia no dia 29 de março de 2019. mantendo próximas relações comerciais com a união. No entanto, em casa, o governo de May está a ter dificuldades em segurar a aprovação do acordo.