Rui Águas culpa Jorge Jesus e Vieira pela instabilidade de Rui Vitória

27 nov, 2018 - 12:45 • Rui Viegas

Antigo avançado dos encarnados acusa ainda Jorge Jesus de estar a alimentar a hipótese sobre o seu regresso à Luz. Tem havido culpas do lado de Vieira, mas também do lado do "treinador-candidato", diz Águas.