Porto prepara Liga dos Campeões sem Aboubakar e com Soares a fazer número

Sem Aboubakar e com Soares a trabalhar já para o jogo com o Boavista, de domingo. São estes os principais destaques do último treino do FC Porto antes do jogo com o Schalke 04, marcado para esta quarta-feira, no Dragão.

O camaronês está lesionado e Soares, apesar de clinicamente apto, não está inscrito na UEFA. Estas deficiências no ataque, contudo, não têm impedido os campeões nacionais de fazerem um bom trajeto na Liga dos Campeões. A duas jornadas do final da fase de grupos, o Porto está a um ponto de garantir a presença nos oitavos-de-final.

Se vencer o Schalke, a equipa de Sérgio Conceição garante, inclusivamente, a vitória no Grupo D. Mesmo perdendo, o Porto pode assegurar lugar na próxima fase da competição. Para que tal aconteça é necessário que o Galatasaray não vence o Lokomotiv, em Moscovo, no outro jogo do grupo.

Pode acompanhpar o relato do FC Porto-Schalke na Renascença e tudo em direto, ao minuto, em rr.sapo.pt. O jogo começa às 20h00 e tem arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.