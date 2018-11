Los Angeles Galaxy dispensam Ashley Cole

Os Los Angeles Galaxy anunciaram que não vão renovar o contrato a Ashely Cole. O lateral-esquerdo, de 37 anos, é um jogador livre, depois de ter cumprido três temporadas como titular do clube californiano.

Esta época, Cole fez 31 jogos e marcou um golo. 107 vezes internacional por Inglaterra, o defesa deverá revelar, em breve, os seus planos. Antes de assinar pelos Galaxy, Ashley Cole jogou por Arsenal, Crystal Palace, Chelsea e Roma.

Michael Ciani, central francês que teve uma passagem fugaz pelo Sporting, também foi dispensado. O jogador, de 34 anos, esteve uma época e meia em Los Angeles. O guarda-redes Bryan Silvestre, os defesas Sheanon Williams, Rolf Feltscher, internacional pela Colômbia, os médios Husidic e Carrasco, e o avançado Ariel Lassiter também não entram nos planos do clube para a próxima temporada.

O clube informa, ainda, que o guarda-redes Vom Steeg, o defesa Daniel Steres, o médio, internacional pelos Estados Unidos, Sebastian Lletget e o avançado Bardford Jamieson IV renovaram contrato. Em negociações estão Dave Romney, Chris Pontius e Boateng.

Entre os jogadores com contrato destaque para João Pedro, médio português que os Galaxy contrataram ao Vitória de Guimarães, e que esta época está cedido aos gregos do Apollon Smyrnis, e também para Zlatan Ibrahimovic, que está a ser associado ao interesse do Milan.