Neymar apto para jogar com o Liverpool

Neymar está apto para defrontar o Liverpool, esta quarta-feira, em jogo a contar para a penúltima jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. O pai do avançado confirmou que está tudo bem com Neymar.

O internacional brasileiro sofreu uma lesão muscular, no amigável que a sua seleção disputou com os Camarões. "Não há problema nenhum, ele poderá jogar", disse Neymar Santos.

O jogo é decisivo para as contas do grupo. O PSG precisa de vencer para ficar dependente de si, na última jornada, para alcançar o apuramento para os oitavos-de-final. Se vencer, o Liverpool garante o apuramento.

Nápoles e Liverpool lideram o Grupo C da Champions, com seus pontos. O PSG é terceiro, com três. O Estrela Vermelha ocupa o último lugar, com quatro pontos.