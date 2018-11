Presidente das Filipinas. “Devem parar de frequentar a igreja”

Há uma nova polémica a envolver o Presidente das Filipinas. Rodrigo Duterte defendeu que os cristãos devem parar de ir à igreja, devendo antes rezar em casa.

"Construam uma capela nas vossas casas e rezem lá, assim não há necessidade de ir à igreja para pagar a esses idiotas", disse o Presidente na segunda-feira, durante a inauguração do sistema de abastecimento de água na cidade de Davao, no sul do país.

"Quando alguém é batizado, paga. Quando alguém morre, tens de pagar", lembrou.

Segundo o site noticioso ABS-CBS News, disse ainda que as "crenças católicas são arcaicas", pois os seus ensinamentos assentam em algo que aconteceu há três mil anos. "Que sabem do mundo atual?", questionou.

Na semana passada, Duterte acusou o bispo de Caloocan de usar as oferendas em benefício da sua família. O prelado respondeu, afirmando que o Presidente não sabe o que diz, "porque está doente".

Duterte insistiu, dizendo acreditar num Deus diferente, que "não cobra dinheiro".

A tensão entre o Presidente das Filipinas e a Igreja Católica remonta a 2017, quando a conferência episcopal criticou a sangrenta guerra contra as drogas, apelidando-a de um "reinado de terror", uma posição à qual Duterte reagiu com insultos dirigidos aos bispos.