Melhor Harden da época não chegou para os Wizards

Os 54 pontos de James Harden não foram suficientes para os Houston Rockets garantirem a vitória no jogo com os Washington Wizards. A estrela dos Rockets fez, ainda, 13 assistências e conquistou oito ressaltos, mas os Wizards acabaram por vencer, por 135-131, após prolongamentos.

John Wall, com 36 pontos e 11 assistências, foi o melhor de Washington, mas contou com o importante contributo de Bradley Beal, com 32 pontos.

É a segunda vitória consecutiva dos Wizards que começam a melhorar os números da temporada. Ainda assim, continuam no vermelho, com oito triunfos e 12 derrotas. Os Rockets mantêm-se no fundo da Conferência Oeste da NBA, com nove vitórias e dez derrotas. A derrota em Washington foi a terceira consecutiva dos texanos.

NBA

Resultados

Washington Wizards-Houston Rockets, 135-131

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, 110-107

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves, 95-102

Chicago Bulls-San Antonio Spurs, 107-108

New Orleans Pelicans-Boston Celtics, 107-124

Utah Jazz-Indiana Pacers, 88-121

Golden State Warriors-Orlando Magic, 116-110