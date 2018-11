Linha verde do Metro de Lisboa interrompida pela segunda vez esta semana

A linha verde do Metro de Lisboa esteve cortada esta terça-feira de manhã, entre as 7h45 e as 9h20. Uma das composições avariou na estação de Roma.

Fonte da empresa contactada pela Renascença indica que o comboio avariado foi retirado do local, o que possibilitou retomar a circulação.

"A circulação na Linha Verde esteve totalmente cortada até às 8h32 e, a partir dessa hora, passou a fazer-se entre Telheiras e Alvalade e entre o Areeiro e o Cais do Sodré. A composição avariada está imobilizada na estação de Roma", afirmou fonte da empresa citada pela agência Lusa.

Na segunda-feira de manhã, a circulação na mesma linha também esteve suspensa no sentido Telheiras-Cais do Sodré, devido ao bloqueio do travão de um comboio. Os passageiros que seguiam viagem saíram todos na estação do Intendente