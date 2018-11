​Costa destaca "preservação da identidade" da maioria no Parlamento

O secretário-geral do PS atribuiu esta segunda-feira o "sucesso da estabilidade" governativa à capacidade dos partidos com maioria no parlamento "terem sabido preservar a identidade", afirmando que o Partido Socialista continua a ser o "da Europa e o da mãozinha".



"O sucesso da estabilidade governativa assenta no facto de cada um dos partidos que formam uma maioria na Assembleia da República terem sabido preservar a identidade de cada um, respeitar as diferenças de cada qual e não deixarmos de cumprir o que acordámos uns com os outros", salientou António Costa, em Guimarães, distrito de Braga, ao discursar num jantar com cerca de 1.300 militantes para celebrar os três anos de Governo socialista.

Segundo o também primeiro-ministro, "havia quem receasse que o PS perdesse a sua identidade, que deixasse de ser aquele partido nacional, popular, social-democrata, moderado, reformista, que foi o campeão da integração europeia de Portugal" ao ter como apoio na atual solução governativa partidos com visões negativas sobre a União Europeia.

"A verdade é que hoje ninguém tem dúvidas, em Portugal, que o PS de hoje é o PS de sempre, é o PS de Mário Soares, dos nossos fundadores, da democracia, da liberdade, da justiça social, da Europa, é o partido da mãozinha", reforçou.

Fazendo, novamente, um balanço dos três anos de governação, o primeiro-ministro garantiu que a matriz europeia do PS nunca esteve em causa, declarando que se tivesse de optar entre ser Governo e continuar na União Europeia a escolha "seria uma e só uma", manter-se na União Europeia.

"Quando há três anos muitos receavam que Portugal se afastasse da Europa, eu disse, várias vezes, que era preciso não conhecer o PS para alguém recear que Portugal se afastasse da Europa, porque se tivéssemos que escolher ser Governo ou mantermo-nos na União Europeia a nossa escolha seria um e só uma, mantermo-nos na União Europeia porque é na União Europeia que acreditamos que podemos construir o nosso futuro", declarou.

Sobre os três anos de governação, o secretário-geral do PS elencou vários feitos do executivo, como a aposta na educação, na saúde, a redução do défice ou o aumento do salário mínimo nacional", frisando ser preciso "continuar a ter boas finanças públicas, contas certas".

"Não queremos perder nada do que reconquistámos nestes três anos, pelo contrário, queremos continuar a investir na qualidade da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde", exemplificou.

No entanto, o destaque do secretário-geral do PS foi para o saldo migratório de 2017, sobre o qual deixou aos presentes uma leitura: "O melhor indicador da nova confiança e da esperança que existe no futuro do nosso país é que, pela primeira vez desde 2008, 2017 foi o primeiro ano onde o saldo migratório foi positivo em Portugal. Ou seja, em 2017 saíram de Portugal menos 20 mil do que saíram em 2015 e entraram mais 17 mil pessoas do que em 2015", referiu.

Para António Costa, tal significa que as pessoas deixaram de pensar que só lá fora podiam realizar o seu futuro.

"(...) Passaram a acreditar que é aqui, aqui em Portugal, que vão construir um futuro pleno de realização profissional, pleno de realização pessoal", apontou, para acrescentar: "É um sonho que nós temos, que cada um possa realizar-se integralmente aqui em Portugal, a nossa pátria, o país que todos juntos queremos continuar a construir".

O líder socialista apelou ainda ao reforço da confiança no PS, com as eleições europeias, regionais da Madeira e legislativas no horizonte.

"É fundamental neste ano, em que temos três atos eleitorais, dar força ao PS. É preciso dar força ao PS porque é o PS que na sociedade portuguesa é a força reformista, de equilíbrio, que sabe compatibilizar a rutura da austeridade com a participação na União Europeia", acrescentou.