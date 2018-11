Kitesurfer morre após dificuldades na praia de Supertubos

Um praticante de 'kitesurf', de nacionalidade russa, morreu esta segunda-feira depois de ter estado em dificuldades no mar, na praia dos Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria, disseram fontes da Autoridade Marítima e do Centro Hospitalar do Oeste (CHO).



O praticante de 'kitesurf' homem deu entrada na urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste, onde "as manobras de suporte básico de vida de reanimação não foram bem-sucedidas e o óbito foi declarado", confirmou à agência Lusa Francisco San Martin, diretor clínico do CHO.

A vítima, de 34 anos, "estava a praticar 'kitesurf' quando a prancha se partiu e ficou em dificuldades" dentro de água na praia dos Supertubos, disse à agência Lusa Fernando Fonseca, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, que confirmou também o óbito.

A Capitania de Peniche enviou para o local a lancha da estação salva-vidas e uma mota de água, mas o surfista acabou por ser resgatado por "outros surfistas que o trouxeram para terra", adiantou.

Na praia e a caminho da urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste foi sujeito a manobras de reanimação.

O socorro foi pedido pelas 8h30, tendo sido mobilizados para o local 12 elementos e cinco viaturas, de acordo com a página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

No local estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Peniche e uma ambulância dos bombeiros locais.

Um praticante de 'kitesurf' desloca-se sobre uma prancha, com tração do vento através de uma estrutura que se assemelha a um parapente, à qual o praticante está preso pela cintura.