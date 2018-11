General Motors anuncia encerramento de fábricas e 15 mil despedimentos

A General Motors (GM), o principal construtor automóvel dos Estados Unidos, anunciou esta segunda-feira um plano de reestruturação que passa pelo despedimento de 15 mil trabalhadores e o encerramento de cinco fábricas.

“A indústria está a mudar muito rapidamente. Estas são coisas que estamos a fazer para fortalecer o nosso negócio principal”, declarou a diretora-executiva do grupo, Mary Barra, num encontro com os jornalistas.

A GM tenciona parar a produção em três fábricas de montagem de automóveis a partir do próximo ano, situadas em Lordstown, no Ohio; em Detroit; e em Oshawa, perto de Toronto, no Canadá.

A empresa vai deixar de produzir vários modelos que são montados naquelas fábricas, nomeadamente o Chevrolet Cruze, o Chevrolet Volt hybrid, o Cadillac CT6 e o Buick LaCrosse.

O Chevrolet Cruze vai mesmo ser descontinuado no mercado norte-americano, a partir do próximo ano, mas a GM admite que pode continuar a produzir o modelo no México para vender para outros países.

As fábricas de Baltimore, no Maryland; e de Warren, nos subúrbios de Detroit; que produzem motores e outros componentes, também deverão parar em 2019 por falta de trabalho, adianta a General Motors.

O grupo anunciou ainda o encerramento de mais duas fábricas foram da América do Norte, sem avançar as localizações.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, não gostou do plano de reestruturação anunciado pela GM e já reagiu.

Trump exige que a General Motors encontre outro veículo para a fábrica do Ohio, considerado um dos estados-chave para as eleições presidenciais de 2020.

“Não tenho dúvidas de que, num future não muito distante, eles [a GM] vão encontrar qualquer coisa. É bom que encontrem uma solução”, declarou o Presidente, que tem como bandeira a criação de postos de trabalho na indústria norte-americana.

O anúncio da GM foi bem-recebido pelos mercados. As ações da empresa subiram quase 8% e valorizaram para quase 38 dólares.