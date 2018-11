​Papa diz que consumismo "é uma doença" contra a generosidade

26 nov, 2018 - 22:01

Numa altura em que as famílias começam a preparar o Natal, Francisco considerou que para se ser generoso para com os pobres e os necessitados “é necessário pensar nas pequenas coisas” e que todos podem contrariar essa tendência da sociedade com pequenos gestos.