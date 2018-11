Celta perde na estreia de Miguel Cardoso

Miguel Cardoso não teve uma estreia auspiciosa no comando técnico do Celta de Vigo, perdendo na visita a San Sebastian, frente à Real Sociedad (2-1).

No encontro de encerramento da 13ª jornada da La Liga, no Anoeta, os bascos estiveram a vencer por 2-0, mercê dos golos de Oyarzabal (37') e Zurutuza (47'). O melhor que os galegos conseguiram foi apontar o "tento" de honra, da autoria de Maxi Gómez (82'), lançado pelo treinador português no decorrer da segunda parte.

O Celta averbou a segunda derrota consecutiva e aumenta para quatro o número de jogos seguidos sem vencer, encontrando-se no 15º lugar, com 14 pontos e apenas três face à zona de despromoção.

A Real Sociedad avança para o oitavo posto, de forma isolada, com 19 pontos. Menos um do que Girona e Real Madrid.