Oficial. Cláudio Braga despede-se do Marítimo

Agora, é oficial. Cláudio Braga deixou de ser treinador do Maríitmo, tendo chegado a acordo com o presidente verde-rubro, Carlos Pereira, para a rescisão amigável do contrato que unia ambas as partes.

O treinador de 44 anos agradeceu ao líder do clube, ao plantel e a toda a estrutura do futebol, considerando que tudo fizeram para ajudá-lo na sua estreia na Primeira Liga.

"Quero agradecer ao presidente, Carlos Pereira, ao grupo de trabalho e a toda a estrutura do clube, que fez de tudo para me ajudar e apoiar", disse o treinador deposto, que desejou "boa sorte" a quem lhe suceder, numa curta declaração divulgada no site oficial do clube insular.

O Marítimo tinha agendado uma conferência de imprensa para terça-feira, na qual deveriam marcar presença Cláudio Braga e Carlos Pereira mas acabaram ambos por falar hoje apenas na presença da MarítimoTV e RTP-Madeira.

Carlos Pereira afirmou que tudo fez para evitar este desfecho. "É com muita mágoa que o vejo partir", afirmou o dirigente, enaltecendo "a relação de amizade que fica", destacando ainda o trabalho desenvolvido" por Cláudio Braga e desejando-lhe felicidades no futuro, admitindo que o técnico "terá sempre a porta aberta".

Quanto à sucessão, Luís Olim assume o comando técnico do Marítimo, de forma interina e até quarta-feira, dia em que Carlos Pereira espera poder anunciar o sucessor de Cláudio Braga.

O Marítimo, que ocupa o 12º lugar do campeonato, com 10 pontos, não vence desde 2 de setembro, dia em que ganhou na visita à Vila das Aves, por 1-0, em jogo da quarta jornada.



Desde então, os insulares somaram 10 jogos sem vencer nas várias competições - oito derrotas e dois empates -, foram afastados da Taça de Portugal e já têm eliminação garantida da Taça da Liga.

Cláudio Braga cumpria no Marítimo a segunda temporada como técnico principal de um clube português, depois de ter orientado o Santa Clara, em 2014/15.