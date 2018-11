Mourinho compra mais "amigos" em Old Trafford. "Quem sentir pressão que veja jogo em casa"

Se mais provas houvesse do "divórcio" entre parte da massa associativa do Manchester United e José Mourinho, o próprio treinador tratou, esta segunda-feira, de assinar essa mesma separação.

Tudo porque "Mou" foi confrontado, durante a antevisão do importante embate com o Young Boys, para a Liga dos Campeões, sobre o ambiente que tem vindo a sentir em Old Trafford, casa na qual os "red devils" venceram apenas dois dos últimos oito jogos.

"Seria uma falta de respeito para o estádio e para os adeptos dizer que preferia não jogar em casa. Prefiro sempre jogar no nosso estádio. Quem sentir pressão que fique em casa e veja o jogo pela televisão", disparou, em conferência de imprensa.

Virando agulhas para a receção aos suíços, Mourinho sabe que uma vitória sela a qualificação para os oitavos-de-final da Champions. Mas de "importante" a "crucial" vai um longo caminho.

"Não é um jogo crucial porque, se não vencermos, continuamos a não depender de outros resultados. Mas quero que a equipa entre em campo como se esta fosse a nossa última oportunidade de nos qualificarmos. Quero que a equipa se esqueça que temos outra oportunidade, quero jogar como se de uma eliminatória se tratasse. E vou escolher uma equipa capaz de lidar com essa pressão", projetou.

O Manchester United-Young Boys arranca às 20h00 de terça-feira.