Só Aboubakar impede folha clínica limpa para o Schalke 04

O plantel do FC Porto regressou ao trabalho, na tarde desta segunda-feira, prosseguindo a preparação para o encontro frente ao Schalke 04, da quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

No Olival, durante a sessão vespertina, Sérgio Conceição não contou apenas com Vincent Aboubakar, que realiza tratamento à lesão que o tem vindo a afastar dos relvados.

Ou seja: tudo operacional para o ataque ao apuramento para os oitavos-de-final da Champions.

Os dragões lideram o Grupo D da Liga dos Campeões, com dez pontos, mais dois do que o Schalke, segundo, e mais seis do que o Galatasaray, que segue atrás. O Lokomotiv Moscovo, sem qualquer ponto, é último. Um empate caseiro diante dos alemães sela a passagem do campeão nacional aos "oitavos".

Os azuis e brancos voltam a treinar às 10h30 da manhã de amanhã, com os primeiros 15 minutos do apronto abertos aos jornalistas.

Às 18h30, Sérgio Conceição e um jogador projetam o desafio frente aos alemães.

O FC Porto-Schalke 04 arranca às 20h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem do romeno Ovidiu Hategan. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.