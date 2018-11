​O bom, o mau e o feio em exibição na Baviera

O Benfica está perante o tudo, o quase e até a possibilidade do nada à entrada para a quinta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. E o palco da "final" europeia é um local onde as águias nunca voaram alto.

Se a um Bayern Munique cujo treinador tem a cabeça no cepo o empate sela a passagem aos oitavos-de-final da Champions, o Benfica tem pela frente um cenário complicado. Mas há o bom, o mau e o feio.

O bom Para as águias é imperativo vencer os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga Milionária, ante Bayern (fora) e AEK Atenas (Luz), e esperar que o Ajax some apenas um ponto nos respetivos compromissos até ao final do Grupo E para seguir em frente. O mau e o feio Tudo o que não seja isso relega a equipa de Rui Vitória para a Liga Europa. E a ausência de quaisquer dos seis pontos que falta disputar leva também a equacionar o horizonte de uma segunda época europeia consecutiva a terminar em dezembro, caso o AEK vença os dois desafios que também lhe restam. Para não acordar do sonho dos "oitavos" da Champions já esta noite, um Rui Vitória ainda sob forte contestação precisará certamente de aproveitar a instabilidade de um campeão alemão que segue num inesperado quinto lugar da Bundesliga e que apenas amealhou uma vitória nos últimos quatro desafios.

"Benfica também não tem jogado muito bem", recordou Kovac

Nem em casa, nem fora. Nove jogos no histórico de "Bayern-Benfica", seis vitórias para os bávaros, três empates pelo meio e zero triunfos da equipa portuguesa.

Para o ataque à história e para as consequências históricas imediatas do primeiro triunfo em Munique, Rui Vitória não conta com o suspenso Jardel nem com o lesionado Salvio. Baixas de peso, a que se juntam ainda os nomes dos também mazelados Tyronne Ebuehi e Yuri Ribeiro.