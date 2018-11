Reveja o momento em que a Sonda da NASA chegou a Marte

António Costa

27 nov, 2018 Cacém 07:26

A "explosão" de crescimento no mundo da electrónica telecomunicações e informática foi imenso desde a chegada a Lua no final dos anos 60. O mundo da internet e comunicações de hoje seria considerado ficção científica aquando da chegada da primeira sonda humana a Marte, a sonda Viking. Os projetos espaciais quase estagnaram com o final do programa Apollo.