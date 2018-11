Reveja em vídeo. Bruno Fernandes assinou melhor golo de outubro

O "tento" do médio do Sporting durante a vitória sobre o Boavista (3-0), a 28 de outubro, ainda com os leões orientados por José Peseiro, recolheu a maior percentagem de "cliques" na votação levada a cabo no site do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

O golo do internacional português, obtido à oitava jornada do campeonato, "esfumou", com 37,04% dos votos, o japonês Shoya Nakajima (Portimonense-Sporting), com 25,93% e ainda o defesa brasileiro César (Desportivo das Aves-Santa Clara), com 24,69%.

Bruno Fernandes é também, com esse golo apontado aos axadrezados, candidato a melhor da época 2018/19, juntamente com William Oliveira (marcado no jogo Marítimo-Chaves) e a Nakajima (apontado no Portimonense-Vitória de Guimarães).