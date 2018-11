"Fundamental: união e atacar bem". Sob brasas, Rui Vitória dá receita para Munique

Rui Vitória coloca o Benfica "acima de tudo". Das divergências, da contestação dos adeptos à sua continuidade na Luz e do "ruído" que rodeia à equipa. Na véspera do compromisso europeu mais importante da época, frente ao colosso Bayern Munique, o treinador virou a agulha para o toque a reunir do universo encarnado. Sem isso, nada feito.

Para as águias é imperativo vencer os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, ante Bayern (fora) e AEK Atenas (Luz) e esperar que o Ajax some apenas um ponto nos respetivos compromissos até ao final do Grupo E para seguir em frente.



"O meu foco não é o Rui Vitória. Importante é o Benfica. Amanhã, é um dia importante para nós e, mais do que divergências, é fundamental união. Nada está acima do Benfica e o Benfica está acima de tudo", disparou o técnico, em Munique, durante a antevisão do encontro da quinta jornada, mantendo a versão de que a tranquilidade que o caracteriza continua a marcar presença no dia-a-dia.

"Não vejo com muita intensidade o que diz a comunicação social. É uma forma de estar, não é receio. Sou tranquilo, percebo os contextos que os treinador vivem. Já vivi momentos de sucesso e outros, muito menos, de insucesso. As emoções estão à flor da pele. Percebo o que as pessoas possam pensar. Trabalho e trabalharei da mesma forma. Sou feliz porque sou um privilegiado. Faço o que gosto, tenho um prazer enorme em treinar estes jogadores. É assim que as fases menos boas se ultrapassam", salientou Rui Vitória.

"Amanhã, queremos ganhar", reforçou, virando-se para a vertente desportiva. "É para isso que estamos preparados mas sabemos que é difícil para nós e para qualquer equipa que jogue aqui. Temos de nos agarrar a esta oportunidade. Temos qualidade, competência e temos de ser rigorosos e objetivos. Se fizermos isso, estaremos mais perto da vitória", assegurou.



Se o Benfica vive um momento menos feliz, que dizer de um Bayern Munique cujo treinador, Niko Kovac, também está a ser altamente contestado? Preparou-se o Benfica para aproveitar a instabilidade do adversário?

"Não alterou [a estratégia] porque independentemente dos momentos que cada equipa atravessa, olhamos para o valor das equipas. O bayern é uma equipa de valor, com jogadores internacionais. Temos de olhar para onde poderemos aproveitar alguma fragilidade. temos de ser muito rigorosos do ponto de vista defensivo, pensar na forma como iremos atacar e dar objetividade ao nosso jogo", definiu, indo mais longe e mais em concreto sobre a forma como atacar a baliza à guarda do gigante Manuel Neuer.

"Mais do que atacar muito, quero é atacar bem", rematou.

O Bayern Munique-Benfica arranca às 20h00 de terça-feira, na Allianz Arena, com arbitragem do italiano Daniele Orsato. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.