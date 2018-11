Rafa Silva. "Liga Europa? Estamos a lutar pela Champions"

Rafa Silva levou claramente a mal uma pergunta sobre uma espécie de mal menor da Liga Europa caso o Benfica acabe por falhar a continuidade na Liga dos Campeões, para lá da fase de grupos.

Na antevisão ao encontro da quinta jornada, em Munique, diante do Bayern, o extremo internacional português foi curto e grosso quanto ao cenário de, eventualmente, os atletas encarnados já terem desistido da Champions, focando-se agora em garantir o objetivo mínimo. Sim, porque até o fim prematuro da época europeia está em cima da mesa.

"Nenhum jogador está a pensar em lutar pela Liga Europa. Estamos a lutar pela Liga dos Campeões. Estamos aqui para ganhar o jogo, que é o que nos interessa", afirmou Rafa Silva, ladeando Rui Vitória na sala de imprensa do Allianz Arena.

Para as águias é imperativo vencer os dois últimos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões, ante Bayern (fora) e AEK Atenas (Luz) e esperar que o Ajax some apenas um ponto nos respetivos compromissos até ao final do Grupo E para seguir em frente.

"Sabemos o que temos de fazer e o que explorar para provocar dificuldades ao Bayern. É isso que vamos fazer amanhã", assegurou, assumindo que, no momento menos positivo que a equipa atravessa, vencer onde o Benfica nunca conseguiu triunfar seria um tónico importante.

"Queremos ganhar todos os jogos e sabemos que é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias", argumentou, rejeitando a ideia de as águias terem pela frente um adversário também ele fragilizado pela má época que o Bayern está a realizar no plano doméstico.

"Não vejo um Bayern fragilizado. Tal como nós, é uma grande equipa. Todos passamos por maus bocados", relativizou.

O Bayern Munique-Benfica arranca às 20h00 de terça-feira, na Allianz Arena, com arbitragem do italiano Daniele Orsato. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.