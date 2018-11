Árbitro romeno no FC Porto-Schalke 04

O Comité de Arbitragem da UEFA nomeou Ovidiu Hategan para o embate entre FC Porto e Schalke 04, agendado para quarta-feira e a contar para a quinta jornada do Grupo D da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O juiz romeno, de 38 anos, será coadjuvado por Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. O quarto árbitro será Radu Ghinguleac. Os árbitros assistentes adicionais serão Radu Petrescu e Sebastian Coltescu.

Hategan dirigirá um encontro dos dragões pela quinta vez na carreira. O último dos quais foi na época passada, na receção vitoriosa ao Leipzig (3-1), ainda na fase de grupos.

O FC Porto lidera o Grupo D da Liga dos Campeões, com dez pontos, mais dois do que o Schalke, segundo, e mais seis do que o Galatasaray, que segue atrás. O Lokomotiv Moscovo, sem qualquer ponto, é último. Um empate caseiro diante dos alemães sela a passagem do campeão nacional aos oitavos-de-final.



O FC Porto-Schalke 04 arranca às 20h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. Jogo com relato na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.