Turquia, Brasil e Canadá pagam mais do que o futebol português

Portugal figura apenas no 15º lugar do mapa-mundo do futebol profissional relativamente ao salário médio auferido pelos jogadores, atrás de países como Turquia, Brasil ou Canadá.

A conclusão é extraída de um estudo, em forma de retrato financeiro de 2018, realizado pela consultora financeira Sports Intelligence.

A média de ordenados anuais dos 18 clubes da Primeira Liga estaciona-se nos 307 mil euros, cerca de três milhões a menos do que o líder destacado do "ranking", a Premier League inglesa (3,4 milhões de euros).

A título de exemplo, países como a Turquia mais do que duplicam o valor de salários praticados no nosso país (742 mil euros). O Brasil, apesar de todas as dificuldades financeiras que os clubes do Brasileirão atravessam, paga em média 576 mil euros. E no Canadá, que fecha o Top 10, os atletas auferem, em média, 446 mil euros/época.





Sports Intelligence

Top 10 de campeonatos com salário médio mais alto

1. Inglaterra: 3,4 milhões de euros

2. Espanha: 2,5 milhões de euros

3. Itália: 1,7 milhões de euros

4. Alemanha: 1,6 milhões de euros

5. França: 1,2 milhões de euros

6. China: 903 mil euros

7. Rússia: 753 mil euros

8. Turquia: 742 mil euros

9. Brasil: 576 mil euros

10. Canadá: 446 mil euros

(...)

15. Portugal: 307 mil euros