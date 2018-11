Selo de Excelência para Leigos para o Desenvolvimento

A organização católica de voluntariado Leigos para o Desenvolvimento viu o seu trabalho reconhecido com a atribuição de um Selo de Qualidade Join4Change, no seu nível mais elevado de excelência.

Em nota enviada esta tarde à Renascença, a organização diz que esta distinção foi atribuída pela Confederação Portuguesa de Voluntariado, em conjunto com a Associação Portuguesa de Qualidade e o Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária.

O nível de excelência é, segundo o comunicado, “o nível mais alto de classificação, reconhecendo assim a alta qualidade do programa de gestão de voluntariado que os Leigos para o Desenvolvimento têm implementado ao longo dos anos.”

Os Leigos para o Desenvolvimento desenvolvem projetos em vários países, incluindo Angola, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Os projetos são desenvolvidos por jovens que se comprometem a permanecer pelo menos um ano no terreno e a organização calcula que cerca de 50 mil pessoas beneficiam deste trabalho todos os anos.

A distinção da Join4Change reconhece “o trabalho que tem sido feito para melhorar a qualidade dos processos de gestão de voluntariado na organização e reforça o compromisso de partilha de boas práticas, no sentido de continuar a aprender e a aperfeiçoar programas de voluntariado a nível nacional e internacional”, diz o comunicado, “para que o trabalho voluntário seja reconhecido pela sua importância e pelo modo como tem sido concretizado por tantos voluntários que com grande motivação, empenho e profissionalismo partilham o seu tempo e competência com tantos, que muitas vezes não teriam uma resposta de outro modo.”