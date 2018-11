E-toupeira. Presidentes de Braga e Vitória de Guimarães ouvidos

Nuno Gomes, António Salvador e Júlio Mendes, respetivamente presidentes de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, foram ouvidos esta segunda-feira no Tribunal Central de Instrução e Ação Penal, em Lisboa, no âmbito do processo E-toupeira.

O antigo jogador e ex-dirigente do Benfica, bem como os líderes dos clubes minhotos foram testemunhas arroladas pela defesa da SAD encarnada, uma das principais arguidas no caso.

A chamada de Salvador e Mendes é justificada, como estratégia dos encarnados, pela demonstração, "que as ofertas de bilhetes e camisolas, a árbitros e observadores, são normais".

Para hoje, estava ainda prevista a audição a Sousa Cintra mas, de acordo com o advogado do Benfica, Rui Patrício, decidiu-se pela dispensa do depoimento do ex-presidente interino da SAD do Sporting.