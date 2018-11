Piqué conduziu sem pontos na carta e paga 48 mil euros de multa

Gerard Piqué foi condenado, esta segunda-feira, ao pagamento de uma pesada multa de 48 mil euros.

Ouvido no Tribunal de Barcelona, o defesa-central do Barça admitiu o motivo que leva a justiça espanhola a aplicar-lhe tal sanção: foi apanhado a conduzir sem pontos na carta, no passado mês de agosto e incorreu numa violação ao código de segurança no trânsito.

Piqué foi inquirido durante meia-hora. À saída do tribunal, não prestou declarações aos jornalistas.