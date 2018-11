Suárez desfalca Barcelona por duas semanas

O Barcelona revelou, esta segunda-feira, que o avançado Luis Suárez estará de baixa durante duas semanas.

O uruguaio está a contas com uma lesão no joelho direito e terá de fazer terapia biológica com células estaminais. Suárez falhará a visita ao PSV Eindhoven, para a Liga dos Campeões, os duelos com Villarreal e Espanhol, para o campeonato espanhol, e a receção à Cultural Leonesa, referente à segunda mão dos 16 avos-de-final da Taça do Rei.

Está, também, em perigo, para o ponta-de-lança uruguaio, a receção ao Tottenham, relativa à última jornada da fase de grupos da Champions.

O guarda-redes holandês Jasper Cillessen ficará duas a três semanas de baixa, enquanto o jovem brasileiro Arthur tem uma sobrecarga nos adutores e falhará a visita do Barça ao PSV, na quarta-feira.