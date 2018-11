Depois de conseguir travar barragem, mexilhão-de-rio vai ter direito a centro reprodutor

O centro de reprodução deste bivalve não comestível vai ficar instalado no Parque de Natureza e Biodiversidade de Boticas e representa, no entender do autarca, “mais um pólo de atração ao concelho”.

O empreendimento integrava o Plano Nacional de Barragens para a Bacia do Tâmega, mas não passou do papel, devido à redescoberta fortuita do bivalve, não comestível, mas que se encontra protegido por uma diretiva comunitária.

“É uma espécie com especial interesse e nós queremos auxiliar a sua recuperação a nível nacional e internacional”, observa Joaquim Reis, adiantando que vão desenvolver “um programa de reprodução em cativeiro deste bivalve que precisa de trutas para completar o seu ciclo de vida”.

Em Boticas, os técnicos vão procurar facilitar “o encontro do mexilhão com as trutas para que se possa completar o ciclo de vida”. As trutas vão ser criadas no posto aquícola e na altura da reprodução do mexilhão vão ser infetadas com as suas larvas e libertadas para ajudar à dispersão natural do mexilhão nos rios Beça e Terva.

O mexilhão-de-rio é extremamente intolerante a qualquer tipo de poluição, tendo também reduzida tolerância à salinidade, pelo que só existe em águas doces (rios e lagos) com água considerada de qualidade.

Em condições ótimas, estes bivalves atingem populações elevadas e são também eles próprios determinantes para a qualidade da água, devido ao volume que filtram.

O centro reprodutor do mexilhão-de-rio faz parte das 28 medidas previstas no protocolo fauna e flora assinado entre a Câmara de Boticas e a concessionária das barragens, a espanhola Iberdrola. Vai ser implementado ao longo de cinco anos e representa um investimento de 2,3 milhões de euros.

Sara Hoya, da Iberdrola, explica que este protocolo resulta das contrapartidas pela construção das barragens de Daivões, Gouvães e Alto Tâmega, sublinhando que “as ações a implementar serão sugeridas anualmente pela câmara e financiadas pela Iberdrola e contemplam ações como a plantação de sobreiros, a revegetação de taludes ribeirinhos mediante técnicas de bioengenharia, repovoação com truta-de-rio ou a criação de charcas”.

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega é considerado um dos maiores projetos hidroelétricos realizados na Europa nos últimos 25 anos, prevê um investimento de 1.500 milhões de euros e deverá estar concluído em 2023.