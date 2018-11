Donald Trump ameaça encerrar "permanentemente" fronteira dos EUA com o México

Leia mais:

O Presidente norte-americano ameaçou esta segunda-feira encerrar "permanentemente" a fronteira dos Estados Unidos com o México após as forças de segurança do país ter usado gás lacrimogéneo para dispersar centenas de migrantes que chegaram nas últimas horas àquela passagem.

Num tweet publicado às 6h19 da manhã (11h19 em Lisboa), Donald Trump escreveu que "o México devia levar os migrantes com bandeiras, muitos deles criminosos a sangue frio, de volta para os seus países. Façam-no de avião, de autocarro, como quiserem, mas eles NÃO vão entrar nos EUA. Vamos fechar a fronteira permanentemente se tiver de ser. [Membros do] Congresso, financiem o MURO!"

A ameaça foi tecida horas depois de soldados norte-americanos destacados para a fronteira terem disparado gás lacrimogéneo contra os migrantes e suspendido todas as passagens de requerentes de asilo por Tijuana para a cidade de San Diego.

O Governo do México já se comprometeu a reforçar a segurança perto da fronteira onde 39 pessoas foram detidas durante uma marcha pacífica que resultou em cenas caóticas no domingo. No rescaldo dos incidentes, o ministro mexicano do Interior prometeu deportar imediatamente as pessoas que, nas suas palavras, tentaram entrar "de forma violenta e ilegal" nos EUA através de Tijuana.