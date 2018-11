Kovac defende-se com situação do Benfica. "Também não têm jogado muito bem"

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, associou, esta segunda-feira, a situação da sua equipa à do Benfica. Os dois clubes ocupam posições, nas respetivas ligas, bastante abaixo do seu potencial.

Kovac assumiu que, "quando não se tem sucesso, há sempre críticas". O Bayern está em quinto na Bundesliga, contudo, em própria defesa, o técnico croata assinalou que o Benfica, próximo rival na Liga dos Campeões, não está muito melhor: "O Benfica está em quarto lugar, também não têm jogado muito bem. A situação é semelhante ao que se está a passar aqui."

Kovac lembrou que basta ao Bayern obter um ponto frente ao Benfica para passar aos oitavos-de-final. Porém, os bávaros têm sede de três: "Só precisamos de um ponto, mas é claro que queremos ganhar."

O treinador do Bayern salientou que não porá "tudo em causa" nesta altura e desejou que os seus jogadores "joguem no limite".

Quanto a Renato Sanches, que marcou um golo no regresso à Luz, na primeira volta, Kovac não se poupou nos elogios: "Estou a gostar do Renato. Ele tem potencial e habilidades, como mostrou na seleção, onde joga regularmente. Ele está no bom caminho. Ainda é jovem e de certeza que vai melhorar muito mais."

A Champions regressa na terça-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. O Bayern-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.