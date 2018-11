Detetada bactéria legionella nos chuveiros de escola em Serpa

Filipe

26 nov, 2018 évora 14:10

Isto é apenas o que se deteta em Portugal e o princípio do fim da rede escolar , aquando as autarquias tomarem de vez a gestão das escolas nessa parte da manutenção e o Estado/Governo descarregar verbas , serão tal como outras já são ... desviadas para patuscadas , concertos pimbas e fogo de artifício ou pagamento de ordenados de quem nada faz lá dentro com estatuto partidário . Se até hoje e inundadas de impostos e fundos , não conseguem tapar os buracos das rodovias Municipais e apanhar ervas e lixo , criando ano após ano ainda dívidas sem nada se ver em concreto , imagine-se apoderadas de fundos para as crianças terem condições de vida nas escolas , vai ser uma chacina , apontem o que eu aqui digo . Os autarcas eleitos se já os políticos no poder em Lisboa não inspiram confiança , estes de segunda linha e independentes ora estão num poleiro uns anos ora estão noutro poleiro outros anos , não tem um mínimo de civismo nem moral ou educação para tratarem das escolas públicas . As autarquias são hoje um albergue partidário de segunda escolha dos partidos no poder , onde recorrem a trabalho escravo vindo de pessoas com problemas com drogas e presos em reabilitação , para alegadamente os recuperar na sociedade , mas depois não os inserem nos quadros , vai rodando os apoios ... uma vergonha Nacional , porque de todos os funcionários de autarquias , só 10 a 20 por cento andas nas ruas , os outros são improdutivos e chupa impostos e fundos do Estado .