Renato Sanches vota pela manutenção de treinadores no Bayern e no Benfica

Renato Sanches não quer ver "chicotadas" psicológicas no Benfica, seu antigo clube, e no Bayern Munique, que agora representa. O médio português espera que Niko Kovac continue a orientar os bávaros e que Rui Vitória se mantenha no banco das águias, após o duelo entre as duas equipas, na penúltima jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O Benfica está no quarto lugar da Liga portuguesa, enquanto o Bayern está no quinto lugar da Bundesliga, o que deixa os respetivos treinadores em situação delicada. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, Renato salientou que o seu trabalho "é jogar" e não opinar sobre treinadores, mas não deixou de manifestar um desejo. "O futebol tem altos e baixos, também já passei por isso. Espero que o meu treinador fique e espero que o Rui Vitória fique", sublinhou o jovem de 21 anos.

Quanto ao jogo, Renato Sanches salientou que o Bayern só pensa em ganhar e que "os três pontos são importantes". O facto de o Benfica precisar de ganhar para se manter "vivo" na Champions leva o médio a crer que a partida será muito complicada: "Vai ser um jogo com mais emoção, porque já estamos numa altura mais avançada da época. Vai ser um jogo difícil para as duas partes. Será um jogo com muitas emoções."

O golo que devolveu a confiança

Renato Sanches foi titular e marcou um golo na primeira volta, naquele que foi o regresso ao Estádio da Luz, que o viu "nascer" para o futebol.

"Regressar a Lisboa foi um momento muito bom para mim. Marcar foi bom para mim, mas mau para o Benfica. Consegui recuperar a minha confiança. Ao longo do tempo tenho ido bem, tenho tido apoio dos meus colegas e do meu treinador. Foi o meu regresso a Portugal, onde consegui sobressair e onde tive o meu melhor momento futebolístico", frisou.

O internacional português admitiu que, quando chegou ao Bayern, em 2016, "não estava totalmente preparado". Passar a conviver com jogadores "que só via na televisão e na PlayStation" foi um choque.

"Foi tudo uma questão de confiança. Lesionei-me e não fiz a pré-época, o que teria sido importante. Tudo tem o seu tempo", assumiu Renato Sanches. Dois anos depois e após um empréstimo ao Swansea, o médio agarrou um lugar: "Sinto-me bem e confiante. Procurei a confiança e acho que as coisas vão andar sempre bem a partir deste momento."

A Champions regressa na terça-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. O Bayern-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.