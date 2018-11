FC Porto pode aproveitar falta de solidariedade defensiva do Schalke

Nuno Félix, "scout" internacional com profundo conhecimento do futebol alemão, acredita que o FC Porto é superior ao Schalke, adversário dos dragões na penúltima jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

O FC Porto lidera o grupo, com dez pontos, bastando-lhe um empate na receção aos alemães para garantir um lugar nos oitavos-de-final da competição. Na segunda posição segue o Schalke, com oito pontos, seguido de Galatasaray, com quatro, e de Lokomotiv Moscovo, sem qualquer ponto. Em entrevista a Bola Branca, Nuno Félix argumenta que este Schalke "é bastante perigoso quando o jogo fica mais partido" mas que também é uma equipa que tem pontos fracos, como a defesa:

"O Schalke é uma equipa que tenta construir jogo a partir de atrás, mas não é muito consistente a fazê-lo. Nastasic, quando apertado, muitas vezes precipita o passe. O Sané, que tem estado num belíssimo momento de forma, tem tendência para ser um pouco otimista na forma como entrega o jogo. Por vezes, a função que é dada aos alas, de fazerem todo o corredor, faz com que haja muito espaço nas costas pelos flancos."

Nuno Félix elogia o médio defensivo dos mineiros, Sebastian Rudy, que é "o pilar à frente da defesa" e que "dá muito equilíbrio defensivo à equipa". No entanto, assinala que "o resto da equipa não é assim tão solidária".

Para Nuno Félix, a equipa portista é superior ao Schalke. "Eu diria que o Porto, até ao nível de valores individuais, é uma equipa perfeitamente ao nível do Schalke, embora o Schalke tenha um orçamento muito superior. Mas o Porto do Sérgio Concição, com bastante atitude e bastante incisivo no ataque, creio que é uma equipa à partida superior", sublinha.

O hino da Champions volta a tocar no Porto na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Schalke 04 terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.