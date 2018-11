Bayern em crise oferece várias prendas aos adversários

Nuno Félix acredita que o Benfica vai encontrar um Bayern Munique em profunda crise, que claramente está a jogar muito menos do que vale, na penúltima jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Para analisar o adversário do Benfica, Bola Branca entrevista Nuno Félix, "scout" internacional que já observou jogos e jogadores ao longo da carreira para vários clubes, alguns deles da Alemanha. Isto confere-lhe grande conhecimento da Bundesliga e, neste caso, do Bayern Munique.

Este Bayern, que ocupa um surpreendente quinto lugar no campeonato, a nove pontos do líder Borussia Dortmund, fica "demasiado confortável" quando se encontra a ganhar, mas também fica "demasiado instável" sempre que sente que o adversário pode efetivamente fazer-lhe dano.

"É um Bayern em profunda crise. É uma equipa com um défice de identidade, claramente é uma equipa que joga menos do que aquilo que pode jogar e acima de tudo não é aquele Bayern seguro e dominante a que estávamos habituados. Portanto, é um Bayern que este ano tem desperdiçado 'n' vantagens", analisa Nuno Félix a Bola Branca.

Marcar cedo e "condenar" Kovac



Para Nuno Félix, o treinador do Bayern, Nico Kovac, está a ter dificuldades nestes seus primeiros meses no clube. O jogo de terça-feira, frente ao Benfica, pode ser decisivo para o seu futuro na Baviera.

"O Niko Kovac vai jogar a vida, portanto qualquer coisa que não seja uma vitória, e eu quase que apostaria que até uma vitória sofrida, pode não ser o suficiente. Já se fala do Arsene Wenger e de outros grandes treinadores já à porta do Bayern. É uma oportunidade muito grande para o Benfica conseguir trazer um resultado bom de Munique", realça.

O "ideal para o Benfica seria marcar cedo" na Allianz Arena, segundo Nuno Félix, para provocar "uma tremideira tremenda" no Bayern. Porém, se tal não acontecer, os encarnados deverão ter em conta que, esta época, existiram conjuntos que estiveram em desvantagem e acabaram por conseguir um resultado positivo na casa do colosso alemão:

"O Bayern continua a ser extremamente perigoso no ataque, mas tem de facto demonstrado grandes lacunas do ponto de vista defensivo. A maior parte das equipas que têm tido resultados positivos jogando com o Bayern, no Allianz, são equipas que tiveram capacidade de sofrimento, inclusive para estarem a perder e depois conseguirem reagir."

Nuno Félix já fez trabalho de "scouting" para quatro clubes alemães: Colónia, Hannover, Arminia Bielefeld e Alemania Aachen.

A Champions regressa na terça-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. O Bayern-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.