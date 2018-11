“Diana” pode levar ondas de nove metros aos Açores

Está a chegar aos Açores a depressão “Diana”, com muito vento e agitação marítima, o que levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar o Grupo Ocidental sob aviso vermelho.

Segundo o IPMA, os efeitos da tempestade deverão começar a ser sentidos a partir das 18h00 desta segunda-feira, prevendo-se “vento forte com rajadas que se irão intensificando” e que podem atingir os 130 quilómetros/hora na terça-feira.

Prevê-se ainda uma forte agitação marítima, com ondas que podem atingir os nove metros.

Terça e quarta-feira deverão ser os dias mais intensos, mas a depressão “Diana” já se anuncia. “O que se nota desde já é um aumento da agitação marítima, ainda dos quadrantes Oeste”, afirma à Renascença o comandante da Polícia Marítima das Flores.

A partir da meia-noite de terça-feira, as previsões apontam para um considerável aumento da intensidade do vento e da agitação marítima em todo o arquipélago, mas com especial incidência nas ilhas dos grupos Ocidental e Central.

O comandante Rafael da Silva reafirma os cuidados a ter, sobretudo nas zonas costeiras. “Mantemos o alerta e as recomendações à comunidade marítima para manter as embarcações afastadas do local de influência direta da agitação marítima, para forçarem as amarrações e até mesmo vararem as embarcações em sítios seguros. Isto, para já, especialmente no grupo Ocidental, nas ilhas das Flores e do Corvo”, indica.

A ilha das Flores é, aliás, a que mais preocupa – “a vertente virada a Oeste, nomeadamente, a povoação da Fajã Grande, na ilha das Flores. Estamos atentos ao evoluir da situação”, adianta.