Cláudio Braga deixa o comando técnico do Marítimo

Cláudio Braga já não é treinador do Marítimo. Segundo o "Record", o presidente do clube, Carlos Pereira, confirmou que a saída foi "amigável".

A eliminação da Taça de Portugal, com derrota por 3-0 diante do Feirense, ditou o afastamento de Cláudio Braga. Trata-se da segunda "chicotada" psicológica na I Liga, depois da saída de José Peseiro do Sporting. O Marítimo tem apenas quatro vitórias em 15 jogos, esta época. Além de não vencer há dez jogos consecutivos, perdeu todos os últimos cinco jogos que disputou e está a um ponto da zona de despromoção.

A rescisão foi decidida em reunião entre Cláudio Braga e Carlos Pereira. A saída do técnico de 44 anos deverá ser anunciada na terça-feira.