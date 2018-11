Mau tempo. Noite "complicada" em Vila Real e aviões em terra na Madeira

Três aviões divergiram esta segunda-feira do Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo para a ilha do Porto Santo, devido à fraca visibilidade. Outros dois regressaram a Lisboa depois de não conseguirem aterrar.

Segundo fonte do aeroporto, um voo da TAP (proveniente do Porto), um voo da Transavia (vindo de Amesterdão) e um da easyJet (oriundo de Basel) aguardam no Porto Santo por melhorias no tempo para concluírem as viagens até à Madeira.

Um voo easyJet e um TAP oriundos de Lisboa foram cancelados, regressando os aviões à capital, depois de terem esperado, sem sucesso, por uma oportunidade para aterrar.

De acordo com a fonte do aeroporto, em causa está a fraca visibilidade e o "teto baixo" provocado pelo nevoeiro.

O arquipélago da Madeira está sob aviso meteorológico amarelo (o menos grave) para chuva até às 24h00 de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Quanto aos efeitos do mau tempo do fim de semana, a chuva mas, sobretudo, o vento têm dado bastante trabalho aos bombeiros. Entre as 18h00 de domingo e as 8h00 desta segunda-feira, a Proteção Civil registou 365 ocorrências.

O distrito do Porto é, de longe, o que contabiliza mais casos: 115 ao todo, sendo que mais de metade foram árvores derrubadas pelo vento. Seguem-se os distritos de Viseu com 51 ocorrências e o de Vila Real com 29.

“Uma noite muito complicada”

No concelho de Vila Real, e mais concretamente na cidade, é onde parecem estar os danos mais significativos. Só aqui caíram 17 arvores e mais de uma dezena de estruturas, entre as quais uma grua de grandes dimensões dentro do Campo de futebol do Calvário.

“O vento, sobretudo na área urbana e periurbana do concelho, foi muito muito intenso – diria anormalmente intenso – e provocou alguns estragos”, refere o presidente da Câmara, Rui Santos.

À Renascença, o autarca enumera alguns desses estragos: “a queda de uma grua, andaimes de obras que caíram e ocuparam a via pública, muitas árvores arrancadas, um ou outro telhado que voou e deixou detritos espalhados pelas vias circundantes, uma família acabou por ser desalojada e ser colocada em casa de familiares”.

Em resumo, “uma noite muito complicada”.

Quanto à queda da grua, Rui Santos diz não saber o que terá provocado a queda, mas dá “a sua interpretação”: “era uma grua montada num terreno particular. Supostamente, as gruas devem estar destravadas, esta estava travada e provocou aqui um desequilíbrio e caiu sobre o campo do Calvário, um campo recentemente remodelado e provocou estragos materiais muito avultados”.