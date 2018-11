Magic anulam LeBron e vencem em Los Angeles

Os Los Angeles Lakers perderam em casa, na madrugada desta segunda-feira, diante dos Orlando Magic, por 104-108.

LeBron James foi novamente o melhor marcador da equipa californiana, com 24 pontos, a que juntou sete assistências. Porém, também acumulou seis perdas de bola. A noite era de Nikola Vucevic. O montenegrino dos Magic conseguiu um duplo-duplo, com 31 pontos e 15 ressaltos, e ainda distribuiu sete assistências, tendo ficado perto do triplo-duplo.

Os Toronto Raptors lideram a Conferência Este de forma destacada, com 17 vitórias, número que ainda mais nenhuma equipa alcançou, na NBA. A equipa canadiana recebeu e bateu os Miami Heat, por 125-115.

Kawhi Leonard brilhou ao conseguir um duplo-duplo, com 29 pontos e dez ressaltos, mas não foi o único: Jonas Valanciunas (17 pontos e dez ressaltos) e Kyle Lowry (12 pontos e dez assistências) também estiveram em grande nível. Os 35 pontos de Dwyane Wade e o duplo-duplo de Bam Adebayo (16 pontos e 21 ressaltos) pelos Heat não chegaram.

Todos os resultados



Los Angeles Lakers-Orlando Magic, 104-108

Detroit Pistons-Phoenix Suns, 118-107



Atlanta Hawks-Charlotte Hornets, 124-123



Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, 125-127

Toronto Raptors-Miami Heat, 125-115



Memphis Grizzlies-New York Knicks, 98-103

Sacramento Kings-Utah Jazz, 112-133

Portland Trail Blazers-LA CLippers, 100-104