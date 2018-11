Stephen Eustáquio admite representar o Canadá

Stephen Eustáquio não põe de lado a possibilidade de representar a seleção do Canadá, caso a convocatória para a seleção portuguesa demore.

O médio do Desportivo de Chaves é filho de emigrantes portugueses e nasceu no Canadá, antes de se mudar para Portugal, com sete anos. Isto torna-o elegível pelos dois países. Para já, Eustáquio representa os sub-21 portugueses, no entanto, conforme confessa em entrevista ao jornal "Record", "não descarta a hipótese" de representar o país americano caso a chamada para principal equipa das "quinas" tarde muito.

"Vai haver o Mundial no Qatar [em 2022] e depois no Canadá, México e Estados Unidos [em 2026]. Logicamente, eles [Canadá] vão ter presença obrigatória", lembra Eustáquio. Contudo, a primeira opção continua a ser representar o atual campeão da Europa: "Tenho o objetivo de jogar um Mundial e por Portugal seria excelente."



De momento, Stephen Eustáquio não se importa de esperar algum tempo pela seleção principal de Portugal. "Quero ver o que vai acontecer no futuro. Quero perceber para que patamares vou, como me vou adaptar e se realmente tenho estofo para lá estar", reconhece o médio.

Stephen Eustáquio faz parte da seleção sub-21 que falhou o apuramento para o Europeu 2019, da categoria. O médio assume que a presença na Itália "seria o ponto mais alto da carreira". Porém, já pensa no futuro: "Chorar hoje para rir amanhã. Vêm aí coisas boas e estou a trabalhar para isso. Quero olhar para trás e sentir que a eliminação ajudou."