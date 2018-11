Sindicato dos Jornalistas. Ministra da Cultura teve "piada falhada"

A presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sofia Branco, considera que a ministra da Cultura teve uma "piada falhada" ao referir-se, no México, à imprensa portuguesa.

"A ministra tentou ter piada, parece-me, mas saiu-lhe um pouco mal, sobretudo porque detém a tutela da Comunicação Social e diz, que estando no México, não pode ler jornais, quando há edições online. Uma ministra da Cultura deve estar informada.", diz Sofia Branco à Renascença.



A dirigente sindical nota, ainda, que Graça Fonseca "fez uma declaração infeliz" ao tentar "fugir a uma pergunta".

"Estava no seu direito e devia ter dito, simplesmente, que não queria responder à pergunta. É algo que não se vê acontecer muito, por poder parecer politicamente incorrecto, mas lembro que as fontes têm direito a não responder a perguntas de jornalistas", sublinha a presidente do SJ.

Sofia Branco considera que a ministra Graça Fonseca "esqueceu-se" de que tutela o setor, à semelhança do que aconteceu com "os ministros da área que a precederam".

"Sempre parecem esquecer que têm a tutela. O sindicato não concorda com uma tutela partilhada, em que a Comunicação Social está com outras áreas, que se sobrepõem sempre", diz Sofia Branco, exemplificando: "Ainda recentemente, a ministra deu uma entrevista longa em que pouco fala da Comunicação Social e, praticamente, não recebeu organismos do setor."

O SJ solicitou uma audiência "há bastante tempo", mas a reunião só foi marcada para o início de Dezembro. "Vamos apelar a que o Governo se debruce sobre a questão da sustentabilidade da Comunicação Social e gostaria muito de ver a ministra apelar à literacia mediática, ao contrário do que fez em Guadaljara", remata Sofia Branco.