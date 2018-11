Cristiano Ronaldo está entre os três finalistas ao Globe Soccer Award

Cristiano Ronaldo está entre os três finalistas ao prémio de Melhor Jogador do Ano dos Globe Soccer Awards. O seu empresário, Jorge Mendes, é finalista na categoria de melhor agente do ano.

O internacional português, da Juventus, concorre ao prémio contra os franceses Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo ganhou a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Griezmann, que também venceu a Liga Europa, e Mbappé conquistaram o Mundial 2018, ao serviço da seleção francesa.

Cristiano Ronaldo aspira a receber o galardão pela terceira vez seguida.

Jorge Mendes está entre o trio de finalistas a melhor agente do ano. O empresário português concorre com Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, e Stefano Castagna, cujo principal cliente é Alisson, do Liverpool. O guarda-redes brasileiro custou 62,5 milhões de euros aos "reds".

Os finalistas ao prémio de melhor treinador do ano são Diego Simeone, do Atlético, Didier Deschamps, selecionador francês, Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, Jurgen Klopp, que levou o Liverpool à final da Liga dos Campeões, e Zinédine Zidane, que a venceu com o Real. Os nomeados a melhor clube do ano são Real, Atlético e Liverpool.

Os vencedores das várias categorias serão anunciados a 3 de janeiro de 2019, no Dubai.