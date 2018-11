Renato Sanches antecipa Bayern-Benfica. "Tudo pode acontecer"

Renato Sanches assume que é sempre especial, embora bastante difícil, reencontrar o Benfica, como adversário. Em entrevista ao jornal "Record", o médio do Bayern Munique antecipa um jogo imprevisível, no jogo em Munique, relativo à penúltima jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O antigo médio do Benfica admite que "não é bom defrontar o Benfica", porque se trata do clube do seu coração e "não é fácil". "Mas claro que vai ser muito especial reencontrar os meus amigos e o treinador que me lançou no Benfica", sublinha.

Apesar dos sentimentos mistos relativamente ao jogo e de saber que o Benfica tem de vencer para seguir em frente na Champions, Renato Sanches assinala que o Bayern "também tem de ganhar".

"É um jogo da Champions e, por isso, tudo pode acontecer", realça o médio do Bayern, que classifica o jogo de "muito importante".

Depois de duas épocas infrutíferas em Munique, uma delas com empréstimo ao Swansea, Renato assumiu-se, enfim, como um jogador importante no Bayern. O internacional português foi titular em três dos últimos cinco jogos dos bávaros e, quando suplente, tem entrado quase sempre em campo. Renato Sanches sente-se "muito bem por estar a jogar" e por sentir a confiança do treinador. "Também já estou mais adaptado", assume.

"Agora sei que tenho a confiança do meu treinador e, por isso, estou a sentir-me muito bem por estar a ter estes minutos e por estar a jogar mais. Só tenho de trabalhar para merecer a aposta", afirma.



A Champions regressa na terça-feira, às 20h00, na Allianz Arena, em Munique. O Bayern-Benfica terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.